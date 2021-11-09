خلال لقاءها الزار: بودن تدعو للبحث عن أسواق جديدة لتصدير منتوجاتنا الفلاحية

دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان خلال لقاء جمعها برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أمس الاثنين، إلى ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتوجات الفلاحية التونسية، وأهمية الشركات الناشئة التي تنشط في المجال الفلاحي، والتي يمكن أن توفر مواطن شغل جديدة للشباب، كما دعت الى تثمين المنتوج الفلاحي التونسي والتفكير في خلق وحدات إنتاجية لتحويل هذه المنتوجات.

كما أكدت رئيسة الحكومة على اهتمامها بقطاع الفلاحة والمياه والصيد البحري نظرا لدورهم الهام والاستراتيجي في دفع التنمية.

من جهته اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان مثمرا وتم خلاله تناول الوضع الفلاحي بصفة عامة، وقطاع الحبوب بصفة خاصة، كما تم التطرق لمسألة تصدير المنتوجات الفلاحية هذا إضافة إلى موضوع ندرة المياه وغلاء الأسعار.

كلمات البحث :أسواق;الزار;بودن;منتوجات فلاحية