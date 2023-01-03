خلال لقاءها الطبوبي وماجول: بودن تُؤكّد ضرورة العمل المشترك وتغليب المصلحة العامة

اخر تحديث : 03/01/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

بودن والطبوبي

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، كلّا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء، على ضرورة تنقية المناخات العامة، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة بما فيه تغليب للمصلحة العامة وإعلاء لمصلحة الوطن.


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