خلال لقاءه الغنوشي: سعيّد يدعو للإسراع بالتحرك للخروج من حالة التراخي

استقبل رئيس الجمهورية « قيس سعيد » مساء اليوم الاثنين 6 جانفي 2020، راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب.

وتم خلال هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من رئيس الدولة، تباحُث مسألة تكوين الحكومة.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة استمرارية الدولة وحسن سير المرفق العمومي، مشددا على أهمية الإسراع بالتحرك للخروج من حالة التراخي وشبه الفراغ الذي تعيشه البلاد حاليا.

وأعرب راشد الغنوشي عن حرص مجلس نواب الشعب على إنجاح جلسة تزكية حكومة الحبيب الجملي يوم الجمعة 10 جانفي 2020.

وأضاف الغنوشي بأن اللقاء تناول كذلك المسألة الليبية وانعكاساتها على الوضع التونسي، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على تمسك تونس بالشرعية الدولية، وضرورة إيجاد حل نابع من إرادة الليبيين أنفسهم.

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