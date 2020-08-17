الطبوبي يدعو لاتخاذ قرارات جريئة لإعادة الإنتاج في شركة فسفاط قفصة

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الاثنين 17 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي كان مصحوبا بكل من محمد الصغير الميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والبرني خميلة الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة والوضع الاجتماعي على مستوى الجهات لا سيما في قفصة.

وأكّد رئيس الحكومة الحرص على تنقية المناخ الاجتماعي وإيجاد الحلول الجذرية للملفات الحارقة من خلال مقاربة تنموية شاملة، كما جدد تفهم حكومته لمطالب المحتجين المشروعة في الجهات .

و شدد على ضرورة عدم المس بسير مرافق الدولة الحيوية لانعكاساته السلبية على اقتصاد البلاد.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء مع رئيس الحكومة تطرق بالخصوص إلى سبل إيجاد حلول لإعادة الإنتاج في شركة فسفاط قفصة إلى سابق عهده عبر اتخاذ قرارات جريئة تقطع مع الإجراءات الترقيعية الظرفية.

كما حذر نور الدين الطبوبي من خطورة الوضع بسبب تراجع مخزون المجمع الكيميائي وضرورة التنسيق بين كل الأطراف لإنقاذ شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي للمحافظة على مواطن الشغل وعودة الإنتاج لنسقه العادي خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

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