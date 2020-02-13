خلال لقاءه الفخفاخ: الغنوشي يتمسّك بحكومة وحدة وطنيّة

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي ظهر اليوم الخميس، إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف.

وأطلع رئيس الحكومة المكلّف رئيس مجلس نواب الشعب على مسار المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة ورؤيته العامة حول هيكلتها وحزامها السياسي وخطوط عملها المستقبليّة.

ويندرجُ هذا اللقاء في سياق حرص رئيس مجلس نواب الشعب على أداء دوره الوطني في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تذليل العقبات أمام إنجاح مسار تشكيل الحكومة الجديدة التي يعتزمُ المكلّف بتشكيل الحكومة عرض تركيبتها النهائيّة غدا الجمعة على السيّد رئيس الجمهوريّة.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة على حاجة البلاد إلى توافقٍ واسعٍ حول حكومة وحدة وطنيّة تكون قادرة على الاستجابة لتطلعات التونسيّين وإنفاذ ما تحتاجهُ البلاد من إصلاحات.

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