خلال لقاءه الفخفاخ: سعيّد يُؤكّد ضرورة التعجيل بتقديم المساعدات لمستحقيها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 26 مارس 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء الوضع في تونس وكذلك الوضع الإقليمي خاصة في ليبيا.

كما تم التطرق إلى المقاربات الجديدة لمكافحة جائحة كورونا على الصعيد الوطني وفي العالم.

وأكد رئيس الدولة بالخصوص على ضرورة التعجيل بتقديم المساعدات المالية والعينية لمستحقيها.

وبخصوص المساعدات العينية التي بدأ المواطنون بتقديمها، أكد رئيس الجمهورية على أن يتم تجميعها في المدارس الإعدادية وبحضور قوات الجيش والأمن تجنبا لأي تجاوز يمكن أن يحصل في هذا الإطار.

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