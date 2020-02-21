خلال لقاءه القروي: الفخفاخ يُؤكّد أهمية توفير ظروف مناسبة للعمل الحكومي

التقى رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة، بدار الضيافة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

و جدد رئيس الحكومة المكلف خلال اللقاء، تأكيده على أهمية توفير مناخ سياسي بالبلاد قوامه الاحترام المتبادل بين كل الاطراف السياسية والتعاون من اجل مصلحة البلاد العليا.

كما اكد رئيس الحكومة المكلف على الحاجة لبناء الثقة وتعزيزها وترسيخها وعلى اعتماد الحوار كمنهج في الحكم وفي الحياة السياسية.

وأكد الفخفاخ على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن اللقاء كان إيجابيًا وشكل فرصة للتشديد على ضرورة استقرار البلاد وأهمية توفر ظروف مناسبة للعمل الحكومي بما يحقق الانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة ويحصن البلاد من المخاطر ويوفر شروط الاستجابة السريعة والمستدامة لتطلعات التونسيين للعيش الكريم .

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