خلال لقاءه المشيشي: سعيّد يُؤكّد وجوب ضمان تواصل سير المرافق الحيوية

اخر تحديث : 02/12/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد والمشيشي

مثل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر الأربعاء 02 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج.
وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على وحدة الدولة واستمراريتها، ووجوب ضمان تواصل سير المرافق الحيوية، معربا عن الحرص على مواجهة المجرمين الذين يحاولون تفكيك الدولة والمس من حقوق المواطنين وضروريات عيشهم.


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