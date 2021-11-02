خلال لقاءه بودن: سعيد يدعو إلى التقشّف في المال العام

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء جملة من المسائل التي تتعلّق بالشأن العام وخاصة منها تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية حيث أكّد رئيس الدولة على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

وجدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الدعوة إلى التقشّف في المال العام، وشدّد، كذلك، على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.

وتطرق اللقاء، أيضا، إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدّي لكلّ المحتكرين والمضاربين.

كما مثّل الوضع البيئي في ولاية صفاقس أحد محاور هذا اللقاء حيث أكّد رئيس الدولة على ضرورة التسريع بإيجاد حلّ وقتي لهذا الملف في انتظار التوصل إلى حلّ نهائي لمسألة رفع الفضلات في كامل تراب الجمهورية.

وخُصّص هذا اللقاء، كذلك، لاستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري القادم.

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