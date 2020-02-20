خلال لقاءه رؤساء الكتل البرلمانية: الفخفاخ يُؤكّد أهمية بناء الثقة وتوفير أسس الاستقرار

التقى رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الخميس، بدار الضيافة برؤساء الكتل البرلمانية لحركة النهضة والتيار الديمقراطي و حركة الشعب و حركة تحيا تونس والإصلاح الوطني والمستقبل وقد تعذر الحضور على رؤساء كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة.

وشدد رئيس الحكومة المكلف على أهمية الحوار وبناء الثقة وتوفير أسس الاستقرار، مؤكدا ضرورة توفير مناخ سياسي بالبلاد يتيح بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بين كل الأطراف.

ووصف الفخفاخ اللقاءات بـ « الإيجابية ويسودها التفهم، والامل في ان تتوفر للحكومة المرتقبة الظروف المناسبة للعمل بانسجام وتكامل مع السلطة التشريعية، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وتحقق المصلحة العليا للوطن.

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