خلال لقاءه وزير المالية: سفير أمريكا يُجدد دعم بلاده لتونس

التقى وزير الماليّة محمّد نزار يعيش صباح اليوم الجمعة، بـDonald Blome سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس.

وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان أهمّ ملامح التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف وسبل دعمه وتطويره.

وبيّن وزير الماليّة الجهود التي تبذلها الحكومة في هذه المرحلة لمواصلة العمل على السيطرة على الأزمة الوبائيّة كورونا والنتائج الهامّة التي تمّ تحقيقها على هذا المستوى فضلا عن اتخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة لمساندة ومعاضدة القطاعات الاقتصاديّة المتضرّرة ووضع برنامج لدفع الاقتصاد بكلّ مكوناته في المرحلة القادمة .

وحيّى الوزير من جهة أخرى الدعم الذي تجده تونس من لدن الولايات المتحدة الأمريكيّة سواء على المستوى الثنائي أو متعدّد الأطراف.

ومن جهته أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بالخطى الهامّة التي تقطعها تونس في مسار الانتقال الديمقراطي، مبينا أنّ هذا جعل من التجربة التونسيّة مثالا على الصعيد الدّولي، مجدّدا دعم بلاده المتواصل لتونس في مختلف المجالات الأمنيّة والاقتصاديّة والماليّة.

وقال سفير الولايات المتحدة في تونس إنّه من الضروري الاستفادة من كلّ إمكانيات وبرامج التعاون المتاحة على غرار برامج الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدولية وبرنامج « Prosper africa » وغيرها من الآليات.

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