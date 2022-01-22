خلال لقاء بودن باللجمي: اقتراح إحداث صندوق لدعم الإعلام الخاص

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي.

وأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء تطرق إلى عدد من المسائل التي تهم المشهد الإعلامي في تونس وخاصة منها الإعلام العمومي وتعيين رؤساء مديرين عامين جدد حسب الفصل 19 من المرسوم عدد 116.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم التطرق أيضا إلى الإعلام الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها وسبل تجاوزها، كما تم اقتراح إحداث صندوق لدعم الإعلام الخاص للقيام بدوره في أفضل الظروف إضافة إلى دعم الاعلام الجمعياتي حتى يقوم بدوره في تعزيز إعلام القرب وتكريس أهدافه للقيام بأدواره الإعلامية.

كما كان اللقاء مناسبة للتطرق إلى موضوع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حيث بيـّن رئيس الهيئة أن رئيسة الحكومة ستنظر في مختلف المواضيع والمقترحات المقدمة والتي تهدف لتحسين جودة الإعلام وتطوير المشهد السمعي البصري في ظل التحديات الرقمية الجديدة والمتطورة.

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