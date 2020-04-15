خلال لقائه سعيّد: وزير الدفاع يُؤكّد استعداد الجيش لمواجهة كل الطوارئ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020، بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، الذي أطلعه على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العسكرية من أجل دعم السلطات المدنية وخاصة وزارة الصحة في جهودها الرامية إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا في تونس.

كما تناول اللقاء المجهودات التي تبذلها المؤسسة العسكرية من أجل جمع المساعدات وتوزيعها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأفاد وزير الدفاع، أنه أطلع رئيس الدولة على جاهزية الجيش الوطني واستعداده لمواجهة كل الطوارئ المحتملة في هذا الظرف الحساس.

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