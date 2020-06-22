خلال لقائه كتلة النهضة: الفخفاخ يدعو لدعم التضامن الحكومي ضمانا للاستقرار السياسي

التقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الاثنين 22 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة أعضاء كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب يتقدمهم رئيس الكتلة نور الدين البحيري.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد وآخر المستجدات في علاقة بالتعامل مع مستجدات أزمة الكورونا و تداعياتها الاجتماعية و الإقتصادية و معالجة الاستحقاقات القادمة والشروع في الإصلاحات الجوهرية التي تغيّر واقع المواطنين.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا اللقاء، الذي ستتبعه لقاءات أخرى مع بقية الكتل الداعمة للائتلاف الحكومي، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية المكونة للحكومة والكتل البرلمانية وتنسيق الجهود لإرساء تقاليد العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان لتسهيل و تسريع تمرير التشريعات والاصلاحات.
كما دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة توحيد الجهود واستغلال ما تم تسجيله من تلاحم وتعاون وتنسيق بين كل الأطراف خلال إدارة أزمة فيروس كورونا للبناء عليه خلال المرحلة القادمة.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تكريس مثل هذه اللقاءات الدورية لدعم التضامن الحكومي والبرلماني من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتماد الحوار والشراكة في إدارة الحياة السياسية كقاعدة أساسية لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة.
كلمات البحث :الاستقرار السياسي;التضامن الحكومي;الفخفاخ;كتلة النهضة
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