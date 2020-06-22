خلال لقائه كتلة النهضة: الفخفاخ يدعو لدعم التضامن الحكومي ضمانا للاستقرار السياسي

التقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الاثنين 22 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة أعضاء كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب يتقدمهم رئيس الكتلة نور الدين البحيري.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد وآخر المستجدات في علاقة بالتعامل مع مستجدات أزمة الكورونا و تداعياتها الاجتماعية و الإقتصادية و معالجة الاستحقاقات القادمة والشروع في الإصلاحات الجوهرية التي تغيّر واقع المواطنين.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا اللقاء، الذي ستتبعه لقاءات أخرى مع بقية الكتل الداعمة للائتلاف الحكومي، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية المكونة للحكومة والكتل البرلمانية وتنسيق الجهود لإرساء تقاليد العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان لتسهيل و تسريع تمرير التشريعات والاصلاحات.

كما دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة توحيد الجهود واستغلال ما تم تسجيله من تلاحم وتعاون وتنسيق بين كل الأطراف خلال إدارة أزمة فيروس كورونا للبناء عليه خلال المرحلة القادمة.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تكريس مثل هذه اللقاءات الدورية لدعم التضامن الحكومي والبرلماني من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتماد الحوار والشراكة في إدارة الحياة السياسية كقاعدة أساسية لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة.

كلمات البحث :الاستقرار السياسي;التضامن الحكومي;الفخفاخ;كتلة النهضة