خلال ليلة العيد: احباط 7 عمليات اجتياز الحدود خلسة وضبط 76 تونسيا

تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط ليلة العيد، من نجدة وإنقاذ 45 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

وتمكنت وحدات المنطقة البحرية بنابل من إحباط 4 عمليات اجتياز تم من خلالها ضبط 44 شخصا وحجز كياك و3 زوارق.

كما تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير من احباط 2 عمليات اجتياز وضبط 19 مجتازا تونسيا كما تم حجز زورق مطاطي و2 محركات و4 حاويات بنزين في حين غرق المركب الثاني .

وفي سياق متصل، تمكنت المنطقة البحرية بسوسة من إحباط عملية اجتياز وضبط 13 مجتاز بسواحل النفيظة وحجز الزورق والمحرك.

كما تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط خلال الليلة الفارطة من نجدة وإنقاذ 45 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

وتمت احالتهم على الفرق المتعهدة بالبحث لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم.

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