خلال مجلس وزاري : المصادقة على عدد من المراسيم و الأوامر

اخر تحديث : 15/11/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس وزاري

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع المراسيم والأوامر التالية:
- المراسيم:
• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.
- الأوامر:
• مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022.
• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية « مدرسة الفرصة الثانية » وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.


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