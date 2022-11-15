خلال مجلس وزاري : المصادقة على عدد من المراسيم و الأوامر

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع المراسيم والأوامر التالية:

- المراسيم:

• مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.

• مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

- الأوامر:

• مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022.

• مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية « مدرسة الفرصة الثانية » وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

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