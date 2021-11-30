خلال مجلس وزاري: بودن تدعو لتشديد إجراءات الوافدين والترفيع في قدرة التقطيع الجيني

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري حول الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا.

واستمعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الى عرض حول الوضع الوبائي العالمي وتفشي العدوى في أوروبا وظهور متحور « أوميكرون » قدمه وزير الصحة على مرابط في مستهل هذا المجلس.

وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وتعزيز الحملات الإعلامية حول وسائل الحماية والوقاية، كما دعت الى ضرورة تشديد إجراءات الوافدين والزيادة في عدد التحاليل والتحاليل السريعة، والترفيع في قدرة التقطيع الجيني.

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