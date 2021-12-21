خلال محادثة مع بودن: البنك الدولي يُؤكّد التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء أمس الاثنين 20 ديسمبر 2021، في إطار جلسات التشاور التي تقوم بها الحكومة مع المؤسسات الدولية المانحة عبر تقنية التواصل عن بعد، بفريق من البنك الدولي يترأسه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

وحضر هذا اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة.

ومثل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا والسبل الكفيلة بتجاوزها، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

من جهته جدّد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.

كلمات البحث :الإنعاش الاقتصادي;البنك الدولي;بودن;تونس