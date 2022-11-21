خلال ندوة بجربة: تقديم 5 مشاريع مبتدئة لطلبة تونسيين ومشروعين لتلميذين

تمّ يوم 20 نوفمبر 2022، تنظيم ندوة تحت عنوان » التحدّيات المجتمعية ورهانات البحث العلمي الفرنكوفوني في العصر الرقمي » بمناسبة انعقاد الدورة 18 للقمّة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، تحت إشراف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وخصّصت الندوة من أجل تقديم منظومة البحث التونسية وتطوّرها في الإنتاج العلمي وانفتاحها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وآليات التوظيف لفائدة التحديات المجتمعية، كما تمّ إبراز مكانة البحث التونسية مقارنة بالتجارب العالمية واستكشاف التحدّيات وآفاق تعزيز البحث من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحديد السبل الواعدة للتعاون الدولي في مجالات البحث ذات الأولوية.

وخلال الندوة تمّ تقديم 05 مشاريع مبتدئة لعدد من الطلبة من مختلف الجامعات التونسية وفي مجالات عديدة إضافة إلى تقديم مشروعين (02) لتلميذين.

وقد ساهم في تأثيث أشغال الندوة كلّ من هيكل بن محفوظ رئيس البعثة الجامعية التونسية بأمريكا الشمالية و الشادلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي و مراد بالأسود المدير العام للبحث العلمي بالوزارة و ريم سعيد المديرة العامة لثمين البحث بالوزارة و Rémi Quirion رئيس صندوق البحث بالكيباك و Alain Olivier مدير مكتب الكيباك بالرباط و Louise Poissant مديرة مركز البحث المجتمعي والثقافي بالكيباك و Cheikh Mohamadou Mbacké المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي التطبيقي بالسينغال.

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