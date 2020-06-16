خلال هذه الصائفة: 5 جهات بها شواطئ تُمنع فيها السباحة

أعلنت وزارة الصحة في نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء، أن 5 جهات بها نقاط وشواطئ ذات نوعية رديئة جدا تُمنع فيها السباحة.

وأكدت الوزارة منع السباحة في 23 نقطة من جملة أكثر من 500 نقطة.

وبين مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي في الندوة، بأنه من بين الجهات المصنفة ممنوعة من السباحة بن عروس التي تضم 13 نقطة علما وأنها كانت تضم 7 نقاط فقط العام المنقضي.

وفيما يلي نوعية المياه بعد إجراء التحاليل اللازمة لها:

-مياه ذات نوعية حسنة جدا 55%

-مياه ذات نوعية حسنة 15 %

-مياه ذات نوعية تستحق المتابعة 17%

-مياه ذات نوعية رديئة 4%

-مياه ذات نوعية رديئة جدا 4%

وقدمت الوزارة عددا من التوصيات للمصطافين، تتمثل في :

-تجنب السباحة في المناطق المكتظة

-احترام التباعد الجسدي

-احترام النظافة الشخصية وعدم تلويث الشاطئ.

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