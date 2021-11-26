خلال يومين: حجز بضائع استهلاكية مهربة بقيمة تناهز 800 ألف دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بقفصة من إحباط محاولات تهريب كميات من الإطارات المطاطية والملابس الجاهزة والمواد الغذائية والمحروقات خلال ثلاث عمليات متتالية في نفس اليوم وعلى إثر دوريات مراقبة مرورية بجهات سيدي عيش وقفصة وام الاقصاب محملة على متن شاحنات خفيفة لم يستظهر أصحابها بأية وثائق تثبت شرعية مسكها.

وقد تم تحرير محاضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت بـ 386 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة إثر تفتيش شاحنة تحتوي على كمية من الطرود المصرح بها من العثور داخلها على 270 ساعة يدوية مهربة مخفية داخل أكياس تحت كراسي الشاحنة قدرت قيمتها بـ 243 ألف دينار.

كما تمكنت مصالح الحرس الديواني بتونس إثر عمل استعلامي من إحباط محاولتي تهريب كمية من الملابس الجاهزة المهربة بجهتي الفحص وتونس بقيمة جملية قدرت بـ170 ألف دينار.

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