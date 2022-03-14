خلال يومين: حجز مئات الأطنان من المواد الأساسية

قامت مصالح وزارات الداخلية والتجارة وتنمية الصادرات والمالية بحملات متزامنة على كامل تراب الجمهورية لمقاومة الإحتكار والمضاربة والتهريب حيث أفضت عمليات المراقبة ليومي 12 و 13 مارس 2022 إلى حجز الكميات التالية:
– 436 طن من السميد والفارينة والمعجنات والارز والملح.
– 42 طن من السكر المدعم.
– 65 طن من الخضر والغلال.
- 19599 لتر من الزيت المدعم.
- 24462 لتر من الزيت النباتي.
– 12801 لتر من الحليب.
- 155200 بيضة.
- 360940 علبة من المصبرات.
- 259 طن من الحبوب والبقول والمواد العلفية.
- 109019 قارورة مياه ومشروبات غازية.
– 57215 علبة سجائر.
- 23278 لتر من البنزين.
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