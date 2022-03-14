خلال يومين: حجز مئات الأطنان من المواد الأساسية

قامت مصالح وزارات الداخلية والتجارة وتنمية الصادرات والمالية بحملات متزامنة على كامل تراب الجمهورية لمقاومة الإحتكار والمضاربة والتهريب حيث أفضت عمليات المراقبة ليومي 12 و 13 مارس 2022 إلى حجز الكميات التالية:

– 436 طن من السميد والفارينة والمعجنات والارز والملح.

– 42 طن من السكر المدعم.

– 65 طن من الخضر والغلال.

- 19599 لتر من الزيت المدعم.

- 24462 لتر من الزيت النباتي.

– 12801 لتر من الحليب.

- 155200 بيضة.

- 360940 علبة من المصبرات.

- 259 طن من الحبوب والبقول والمواد العلفية.

- 109019 قارورة مياه ومشروبات غازية.

– 57215 علبة سجائر.

- 23278 لتر من البنزين.

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