خلال 4 أيام: حجز 200840 بيضة

أسفرت حصيلة تنفيذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات للبرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ديسمبر2021 الى رفع 1142 مخالفة اقتصادية وحجز 200840 بيضة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

كما تمّ حجز 105,95 طنا من الأعلاف و4940 علبة تبغ و 38,4 طن مواد غذائية و11,63 طنا من الخضر وغلال 1,472 طنا من اللحوم البيضاء و 245 لترا من الزيت النباتي المدعم.

وترتفع بذلك الحصيلة الجملية المحينة منذ انطلاق البرنامج يوم 15 أكتوبر 2021 إلى:

-رفع 20791 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات .

-تفعيل 199 عقوبة إدارية

-حجز كميات هامة من المواد منها خاصة 2006 طنا من الخضر والغلال، 1126 طن من المواد الغذائية (منها 864 طنا من مشتقات حبوب مدعمة)، 7,6 مليون بيضة، 75743 لترا من الزيت النباتي المدعم، 13,388 طن من اللحوم البيضاء والحمراء و 962 طنا من المواد العلفية والأسمدة إضافة الى 204 آلاف علبة تبغ، 563 طنا و84 ألف قطعة من مواد البناء (إسمنت، آجر، حديد) و 719 ألف قطعة من مواد مختلفة.

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