خلايا رعدية بعد الظهر

تتواصل اليوم الأربعاء 02 جوان 2021، مؤشرات تكون الخلايا الرعدية وخصوصا بعد الظهر شمال ووسط البلاد اليوم أيضا، مع أجواء مغيمة جزئيا لا غير بالجنوب.

كما ستشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا لتصعد القصوى إلى مستوى 28/22 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 30 و36 ببقية الجهات كما تصل إلى 41 بأقصى الجنوب.

نشاط الرياح متواصل قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

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