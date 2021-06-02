خلايا رعدية بعد الظهر

اخر تحديث : 02/06/2021

ارتفاع في الحرارة مع نشاط منتظر للخلايا الرعدية بعد الظهر

تتواصل اليوم الأربعاء 02 جوان 2021، مؤشرات تكون الخلايا الرعدية وخصوصا بعد الظهر شمال ووسط البلاد اليوم أيضا، مع أجواء مغيمة جزئيا لا غير بالجنوب.
كما ستشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا لتصعد القصوى إلى مستوى 28/22 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 30 و36 ببقية الجهات كما تصل إلى 41 بأقصى الجنوب.
نشاط الرياح متواصل قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب ببقية المجالات البحرية.


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