خلايا رعدية بعد الظهر مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021، بارتفاع نسبي مرتقب في الحرارة لتصعد القصوى إلى مستوى 45/40 درجة وتصل الى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية الشمالية وجهة الساحل حيث تتراوح بين 33 و38 درجة.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالشمال ومحليا الوسط بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.

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