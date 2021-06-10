خلايا رعدية بعد الظهر مع أمطار متفرقة بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الخميس 10 جوان 2021، بتقلص في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب عموما.

أجواء قليلة السحب عموما مع خلايا رعدية محلية متوقع تكونها بعد الظهر بالمناطق الشرقية للشمال والوسط ترافقها امطار متفرقة.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 33 و37 ببقية الجهات وتصل الى 41 بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;خلايا رعدية;طقس