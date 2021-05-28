خلايا رعدية ترافقها أمطار آخر الليل

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الجمعة، وجود خلايا رعدية نشطة ترافقها أمطار مع تساقط محلي للبرد شمال شرق الجزائر تشمل تدريجيا القصرين والكاف ومن المنتظر ان تضعف فاعليتها تدريجيا اول الليل..

وستكون الأجواء خلال الليلة القادمة مغيمة جزئيا ببقية الجهات الى كثيفة السحب بالشمال اخر الليل مع أمطار متفرقة.

تكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب عموما. تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و 25 درجة.

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