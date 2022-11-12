خلايا رعدية ترافقها أمطار بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محلي بالمنخفضات خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم من المتوقع ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تكون احيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية مع خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب.
انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و23 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و25 ببقية المناطق.
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