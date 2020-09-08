خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر

تتواصل العوامل الجوية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ24 ساعة الماضية.

نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالشمال والمرتفعات الغربية حيث تكون مصحوبة بامطار متفرقة، ببقية الجهات فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و33 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 32 و36 ببقية المناطق كما تصل إلى 40 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية.

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