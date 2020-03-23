خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر



يتميز طقس اليوم الاثنين 23 مارس 2020، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل الشمالية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج ثم شديد الاضطراب ليلا بمنطقة سرات.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 بالمرتفعات وبين 20 و 25 درجة بالجنوب وتصل إلى 27 درجة بأقصى الجنوب.

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