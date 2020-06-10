خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر

يبقى نشاط الخلايا الرعدية اليوم الأربعاء 10 جوان 2020، بالمرتفعات الغربية للبلاد بعد الظهر هو المميز لحالة الطقس وتكون مصحوبة بامطار متفرقة مع تساقط البرد بأماكن محدودة كما تتفرع لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط اخر النهار.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة جنوب البلاد حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما البحر متموج إلى مضطرب بخليج قابس.

الحرارة في استقرار عموما وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، تكون في حدود 22 بالمرتفعات، ببقية المناطق وبين 32 و37 درجة ببقية المناطق.

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