خلايا رعدية مع أمطار بعد الظهر

تتواصل اليوم الاثنين، الحرارة في المستويات نفسها التي ميزت نهاية الأسبوع الفارط لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 37 و43 ببقية الجهات كما تصل إلى 45 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتقوى نسبيا اثناء ظهور السحب الرعدية وبالجنوب الشرقي، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس.

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