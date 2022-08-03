خلايا رعدية وأمطار مع رياح تتجاوز 60 كلم/س بعد الظهر



تتواصل اليوم الأربعاء، الحرارة على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ 24 ساعة الفارطة ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 34 و39 ببقية الجهات كما تصل إلى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال الشرقي مع خلايا رعدية ترافقها امطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة بالجنوب حيث تثير الرمال كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى قليل الاضطراب.

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