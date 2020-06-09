خلايا رعدية مع أمطار تكون مؤقتا غزيرة



تتواصل العوامل الجوية اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020، ملائمة لتكوّن السحب الرعدية خلال هذا اليوم ومن المنتظر أن تكون بنشاط اكبر نسبيا مقارنة بالـ24 ساعة الفارطة.

ومن المنتظر أن ترافقها أمطار متفرقة بالشمال، بمناطق الوسط تكون مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة، أما الولايات المعنية بالنشاط الهام للخلايا الرعدية هي القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، المهدية، المنستير، سوسة، ومحليا شمال صفاقس.

ستكون هناك دواوير رملية بالجنوب بعد الظهر تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية، أما الرياح عموما معتدلة وتتقوى حدتها بعد الظهر والبحر متموج إلى مضطرب.

انخفاض نسبي متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 23 و27 درجة بالشمال والمرتفعات، تكون بين 28 و33 ببقية المناطق كما تصل إلى 37 بأقصى الجنوب.

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