خلايا رعدية مع أمطار غزيرة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الاثنين، بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات وتغييرات منتظرة في فترة ما بعد الظهر حيث نتوقع نشاطا لخلايا رعدية ترافقها امطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

الأمطار تكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 40 و45 ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية كما تتجاوز مؤقتا 60 اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى مضطرب بالشمال.

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