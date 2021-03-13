خلايا رعدية مع أمطار غزيرة بعد الظهر بهذه المناطق

من المنتظر أن تتكون بعد ظهر اليوم السبت 13 مارس 2021، خلايا رعدية بالجنوب بعد الظهر وتحديدا ولايات تطاوين، مدنين، قبلي وقابس حيث ترافقها امطار متفرقة وتكون احيانا غزيرة، أما ببقية الجهات فستكون الأجواء مغيمة جزئيا.

وتُعتبر شدة الرياح أبرز العناصر الجوية، ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بخليج تونس و قابس، مضطرب ببقية السواحل.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة بالشمال والمرتفعات حيث تتراجع القصوى إلى مستوى 19/15 درجة، تكون بين 20 و24 درجة ببقية المناطق وتصل الى 26 بالجنوب الغربي.

كلمات البحث :أمطار;خلايا رعدية;مناطق