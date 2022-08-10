خلايا رعدية مع أمطار مؤقتا غزيرة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بتغييرات منتظرة ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الشمال الشرقي والجنوب الغربي تكون مؤقتا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ليلا حيث تثير الرمال والأتربة.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

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