خلايا رعدية مع أمطار متفرقة آخر النهار

من المنتظر أن تتكون آخر نهار اليوم الأربعاء، خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالشمال والمناطق الغربية، ثم تشمل ليلا ومحليا بعض المعتمديات الشرقية، و إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة واردة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 60 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال و متموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

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