خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بالسواحل الشرقية

اخر تحديث : 07/09/2021

أمطار

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بخلايا رعدية قد تتكون بالسواحل الشرقية ترافقها امطار متفرقة ، ببقية الجهات وسحب عابرة.
نشاط نسبي للرياح بالسواحل الشرقية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال.
الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 28 و33 قرب السواحل و بالمرتفعات، وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات.


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