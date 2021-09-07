خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بالسواحل الشرقية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بخلايا رعدية قد تتكون بالسواحل الشرقية ترافقها امطار متفرقة ، ببقية الجهات وسحب عابرة.

نشاط نسبي للرياح بالسواحل الشرقية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 28 و33 قرب السواحل و بالمرتفعات، وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات.

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