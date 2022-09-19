خلايا رعدية مع أمطار متوقعة في الساعات القادمة بالوطن القبلي والوسط الشرقي

توقّع المعهد الوطني للرصد الجوي تكوّن خلايا رعدية خلال الساعات القادمة بالوطن القبلي والوسط الشرقي مع امطار وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، بعد الأمطار الرعدية المسجلة عشية اليوم بعدد من معتمديات الوسط.

ومن المنتظر أن تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 25 و29 درجة وتصل الى 31 بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب.

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