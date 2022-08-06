خلايا رعدية منتظرة مع أمطار مؤقتا غزيرة

سيشهد طقس اليوم السبت، بعض التغييرات المرتقبة حيث يكون قليل السحب ثم تتكاثف تدريجيا بالمناطق الشرقية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتكون مؤقتا غزيرة ويرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح عموما معتدلة ثم تتقوى بعد الظهر قرب السواحل والمرتفعات كما تتقوى مؤقتا أثناء مرور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في انخفاض طفيف والقصوى بين 29 و 34 بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 35 و 40 ببقية الجهات.

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