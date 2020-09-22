خلايا رعدية وأمطار غزيرة بعد الظهر

اخر تحديث : 22/09/2020

كميات الأمطار والثلوج المُسجّلة بأغلب ولايات الجمهورية

تتواصل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، الاضطرابات الجوية، حيث من المتوقع نشاط خلايا رعدية بأغلب الجهات ومن المنتظر أن ترافقها أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بعد الظهر بالشمال والوسط.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب.
ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 34 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بالجنوب.


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