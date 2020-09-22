خلايا رعدية وأمطار غزيرة بعد الظهر

تتواصل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، الاضطرابات الجوية، حيث من المتوقع نشاط خلايا رعدية بأغلب الجهات ومن المنتظر أن ترافقها أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بعد الظهر بالشمال والوسط.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 34 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بالجنوب.

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