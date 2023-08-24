خلايا رعدية وأمطار غزيرة مرتقبة بعد الظهر بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، ببعض السحب بأغلب المناطق ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

تكون الرياح ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية واثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب ثم متموج بعد الظهر بمنطقة سرات.

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