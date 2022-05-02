خلية أزمة حول حريق سوق جارة بقابس

تم اليوم الاثنين 02 ماي 2022، تكوين خلية ازمة حول احتراق مجموعة من المتاجر بسوق جارة للصناعات التقليدية .

وقد عقدت هذه الخلية مساء اليوم اجتماعا باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس صابر البنبلي وحضور السادة المعتمدين بقابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية ورئيس بلدية قابس والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس غرفة تجار الصناعات التقليدية ورؤساء مصالح التجهيز والثقافة والتراث والشركة التونسية للكهرباء والغاز والحماية المدنية والأمن تم التطرق فيه الى الاثار التي خلفها هذا الحريق والى تداعياته على التجار وعلى الدورة الاقتصادية بالجهة.

وتقرر في هذا الاجتماع الشروع بداية من يوم الغد في القيام بالمعاينات اللازمة للمتاجر المتضررة في هذا الحريق وتحديد التدخلات التي يتعين القيام بها وفق تصور تعهد ممثل المعهد الوطني للتراث باعداده في أسرع وقت ممكن .

كما تمت دعوة بلدية قابس الى وضع مجموعة من اعوان النظافة على ذمة الفريق الفني المكلف باجراء الاختبارات والمعاينات للمتاجر التي احترقت للقيام باعمال النظافة اللازمة بمحيطها.

وتم التاكيد في هذا الاجتماع على ضرورة ان يساهم الجميع (مؤسسات عمومية وخاصة وافراد ) في ترميم وصيانة المتاجر التي احترقت بسوق جارة للصناعات التقليدية بما يساعد على عودة هذه السوق الى سالف نشاطها في أسرع وقت ممكن فضلا عن توفير الاحاطة والدعم اللازم للتجار الذي تضرروا في هذا الحريق.

وقد تقرر في هذا الاجتماع بقاء خلية الازمة التي تم احداثها في حالة انعقاد لمدة ثلاثة ايام لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعها الأول بشكل يومي.

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