خلية الأزمة تبحث سبل التّرفيع في مخزون الأكسيجين بالمستشفيات

ترأّس وزير الصحة فوزي مهدي اليوم السبت 17 جويلية 2021، جلسة عمل خليّة الأزمة لمجابهة ارتفاع الحاجيات من مادة الأكسيجين، وتضمّن جدول أعمال الجلسة النظر في كافّة السبل الكفيلة بالترفيع في المخزون على المدى القصير والمتوسّط للمؤسسات الاستشفائية بالجمهورية التونسيّة.

ويذكر انّ خليّة الأزمة تضمّ ممثّلين عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة النقل وممثلين عن شركتي « Air Liquide » و « Linde Gaz » لصنع وترويج مادة الأكسجين وهي في حالة انعقاد دائم منذ أكثر من أسبوع لمتابعة احتياجات المؤسسات الاستشفائية و اتخاذ كلّ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان تواصل تزويدها بمادة الأكسجين لا سيّما من خلال الترفيع في الموارد الذاتيّة المتأتية من الانتاج الوطنيّ وايضا من خلال توريد كميات اضافية من الدول الشقيقة والصديقة.

كلمات البحث :أكسيجين;خلية الأزمة;مستشفيات