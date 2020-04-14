خلية الأزمة تعقد جلسة حوار مع 3 وزراء

يعقد مجلس نواب الشعب، ممثّلا في خلية الأزمة جلسة حوار مع كلّ من وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتشغيل، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين وذلك يوم الإربعاء 15 أفريل 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا .(09.00.) بالمبنى الفرعيّ لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا).

والجدير بالتذكير بأن هذه الجلسة تنعقد في إطار الأحكام الإستثنائية المصادق عليها في الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020، والتي تمّ بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولّى المهمّة الرقابية تجاه الحكومة .

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