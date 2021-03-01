خلية سجنان الإرهابية: أحكام بالسجن تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة

أعلن الناطق باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإثنين، أن الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أصدرت يوم 19 فيفري 2021، أحكامها المتعلقة بـ « خلية سجنان » الإرهابية والتي شملت 44 متهما.

وأوضح الدالي بأن الأحكام تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا ومدى الحياة، وقد شملت الأحكام المؤبدة 16 متهما كما أقرت الدائرة بالنفاذ العاجل للأحكام ضد المتهمين في حالة فرار.

وشملت الأحكام 44 متهما، 24 منهم مثلوا في حالة إيقاف أمام القضاء، إلى جانب 4 متهمين في حالة سراح، في حين كان المتهمون الآخرون في حالة فرار.

وحسب المصدر ذاته وُجهت للمتهمين جرائم تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات ومكان لإيواء عناصر إرهابية.

كما وجهّت لهم جرائم محاولة القتل المتصفة بالإرهابية، مع سابقية الإضمار، وكذلك التآمر الواقع لإرتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي.

وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر جويلية 2015، عندما استهدفت قوات امنية في مدينتي سجنان ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) « عناصر إرهابية كانت تعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق حساسة »، في تلك الولاية، وفق ما ذكرته آنذاك وزارة الداخلية.

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