خلّفا عشرات القتلى: سعيّد يُعزي السيسي بعد حادثي تصادم قطارين وسقوط بناية

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 27 مارس 2021، مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عبّر له فيها، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب التونسي، عن أحر عبارات المواساة والتضامن على إثر حادثي تصادم القطارين في محافظة « سوهاج » وسقوط احدى البنايات في القاهرة، راجيا الله تعالى أن ينعم على ضحايا الحادثين الأليمين بواسع رحمته ومتمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

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