دارمانان: فرنسا ستُقدم إلى تونس 25.8 مليون يورو لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في نقطة إعلامية عقدها مع نظيرته الألمانية نانسي فيسر اليوم الاثنين، خلال زيارة أدّياها إلى تونس، اعتزام فرنسا تقديم 25.8 مليون يورو إلى تونس كمساعدة لوقف قوارب المهاجرين عبر المتوسط.

وتأتي هذه الأموال بخلاف حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو لمساعدة تونس في معالجة أزمة الهجرة والتي أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استقبل صباح اليوم الإثنين 19 جوان 2023 بقصر قرطاج، نانسي فايز، وزيرة الداخلية الألمانية، و جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي.

وتطرّق اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة الراسخة والاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات وإلى موضوع الهجرة غير الشرعية .

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