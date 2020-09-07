داعش يتبنى العملية الإرهابية في سوسة

أعلن تنظيم « داعش » الإرهابي اليوم الاثنين، عن تبنيه للهجوم الإرهابي الذي جدّ صباح أمس الأحد في منطقة أكودة بولاية سوسة.

وأفاد منشور منسوب لوكالة « أعماق » التابعة لتنظيم « داعش » الإرهابي على الإنترنت بـ « مقتل عنصر من الشرطة التونسية على الأقل وإصابة آخرين » أمس الأحد في الهجوم.

وللتذكير فقد أسفرت العملية على استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.

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